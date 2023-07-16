صدور أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة النجف سابقاً

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الأحد، بصدور أمر قبضٍ على رئيس مجلس محافظة النجف سابقاً؛ لتعمُّده ارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

وصرحت الدائرة، وأثناء حديثها عن القضيَّة التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة النجف سابقاً؛ في قضيَّة التلاعب في سلف قسم الصيانة في مطار النجف الدوليّ، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم سبق له أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المطار.

وأكَّدت الدائرة أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر القبض بحقِّ المُتَّهم الهارب؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

بدوره أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن المتهم هو الشيخ فائد الشمري الهارب إلى خارج العراق الذي شغل منصب رئيس مجلس ادارة مطار النجف ايضا.

وقررت محكمة جنايات النجف المختصة بقضايا النزاهة، حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس ادارة مطار النجف الدولي السابق المتهم الهارب فائد كاظم نون الشمري.

وأصدر قاضي محكمة تحقيق النجف هذا القرار لتعذر تنفيذ أمر القبض بحق الشمري.

وصدر قرار الحجز باتفاق أعضاء المحكمة في السابع من شهر شباط الجاري، وفقا لقرار الحكم الصادر والمذيل بتواقيع رئيس المحكمة واثنين من القضاة الأعضاء.