صدور أمر قبض بحق رئيس الاتحاد الإسكاني التعاوني سابقاً

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس الاتحاد العام الإسكاني التعاوني سابقاً؛ على خلفية إحداثه "عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها".

وقالت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "أمر القبض والتحرِي الذي أصدرته محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة على رئيس الاتحاد العام الإسكاني التعاوني سابقاً، جاء بسبب المخالفات الحاصلة في جمعية إسكان بابل التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء"، مبيِنةً أن رئيس الاتحاد "وافق على شراء معملٍ لإنتاج الأكياس البلاستيكيـة، دون وجود جدوى اقتصاديةٍ، مع عدم تشغيل المعمل الذي تم شراؤه خلافاً للضوابط في العام 2012 بمبلغ (150,000,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة إن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض والتحرِي؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وكانت الهيئة قد أعلنت في السابع من آذار الماضي ضبطها رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بعد بيع عقارٍ عائدٍ للجمعية خلافاً للقانون، وشراء معمل أكياسٍ بلاستيكيةٍ بمبلغ (150,000,000) مليون دينارٍ، والاحتفاظ به في منزل رئيس الجمعيـة دون الاستفادة منه".