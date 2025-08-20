صدور أمر قبض بحق رحاب العبودة بتهمة "القذف والتشهير"

شفق نيوز- البصرة

كشف مصدر مطلع في البصرة، يوم الأربعاء، عن صدور أمر قبض بحق النائبة السابقة رحاب العبودة بتهمة "القذف والتشهير"، وذلك على خلفية ملابسات قضية وفاة الطبيبة بان زياد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن امر القاء قبض صدر، اليوم، بحق رحاب العبودة وفق المادة 433 من قانون العقوبات، وذلك عبر تبليغ صادر من مركز شرطة الرباط بمحافظة البصرة.

وأوضح المصدر، إن الأمر جاء استناداً إلى شكوتين قضائيتين، واحدة من والدة الطبيبة الراحلة بان زياد، والأخرى من والدها.

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد وجّه أيضاً برفع دعوى قضائية ضد العبودة، بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بقضية وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق.

وجاءت هذه الإجراءات على خلفية تصريحات ومنشورات نسبت للعبودة تضمنت معلومات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العراقي حول قضية وفاة الطبيبة الشابة، والتي تحولت إلى قضية رأي عام في البصرة وعموم العراق.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد قرر، الاثنين الماضي، إغلاق ملف التحقيق في حادثة وفاة بان زياد، مؤكداً أن الحادث كان انتحاراً.