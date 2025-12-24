صدور أمر قبض بحق حسين العنكوشي (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر القضاء العراقي، يوم الأربعاء، مذكرة قبض بحق النائب الفائز عن ائتلاف "الإعمار والتنمية حسين العنكوشي.

وجاءت الشكوى بحق العنكوشي، على خلفية شكوى مقدمة من ممثل عن أبناء التيار الصدري، بتهمة إهانة رمز ديني بصورة علنية، وفقاً لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز.

وصدرت المذكرة وفق المواد القانونية النافذة التي تجرّم الإساءة إلى الرموز الدينية والتحريض أو الإهانة العلنية.

وقبل أيام قليلة، جرى تداول تسجيل مُسرّب للعنكوشي، تضمّن حديثاً تناول فيه المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إضافة إلى أبو مهدي المهندس.