صدور أمر باستقدام معاون محافظ كركوك ومسؤولة في المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّـة، يوم الاربعاء، صدور أمر باستقدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي؛ بتهمة ارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق كركوك المختصّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمرا باستقدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي ومديرة قسم أملاك المحافظة؛ بتهمة إقدامهما على ارتكاب ما يخالف واجباتهما الوظيفيّة.

وتابعت الدائرة أنّ المخالفات تمثلت في تخصيص قطع أراضٍ، لافتة إلى أنّ محكمة تحقيق كركوك المختصّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحق المتّهمين؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.