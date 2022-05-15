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صدور أمر باستقدام مسؤولين لمصرف حكومي عراقي

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-15T06:51:35+0000
صدور أمر باستقدام مسؤولين لمصرف حكومي عراقي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الأحد عن صدور أمرٍ باستقدام مديرين عامين سابقين لمصرف الرافدين، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاما بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل الأمر الصادر عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بأنَّ أمر الاستقدام صدر بحقِّ مُديرين عامين سابقين في مصرف الرافدين؛ لإهمالهما وعدم كشف اختلاس مبلغٍ قدرُه ( 48,000,000,000) مليار دينار من فرع المصرف في الخالديَّـة.

وأضافت الدائرة إنَّ الأمر صدر؛ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام لمصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.

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