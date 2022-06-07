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صدور أمر باستقدام قائممقام الموصل السابق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-07T14:42:05+0000
صدور أمر باستقدام قائممقام الموصل السابق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق قائممقام قضاء الموصل السابق.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق القائممقام السابق عن تهمة عدم قيامه بإزالة التجاوز الحاصل على أحد العقارات العائدة ملكيتها للدولة.

وأضافت الدائرة أن أمر الاستقدام  الصادر عن محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة، جاء بعد اطلاعها على ملف القضية جاء؛ استنادا لأحكام القرار(160 /ثانيا لسنة 1983).

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من آب الماضي عن صدور أوامر استقدام صدرت بحق عدد من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى، بينهم قائمقام قضاء الموصل؛ لوجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة.

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