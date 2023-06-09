صدور أمر استقدام  بحق محافظي بغداد الأسبقين لإضرارهما المال العام

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين أسبقين في محافظة بغداد؛ على خلفيَّة تهمة إلحاق الضرر العمدي بالمال العام.

أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق محافظي بغداد الأسبقين،؛ إثر التهمة الموجهة إليهما المتضمنة إضرارهما عمداً بالمال العام.

وأردفت الدائرة أن القضيَّة التي جراءها صدر أمر الاستقدام بحق المحافظين هي وجود شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، موضحة أن تلك الشبهات تتعلق بقيام المحافظة بالتعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مشاريع إنشاء (18) سيطرة أمنيَّة في العاصمة بغداد.

وأضافت أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل.