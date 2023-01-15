صدور أمري قبض بحق مدير عام هيئة استثمار ذي قار السابق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن صدور أمري قبض بحق المدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق.

وقالت الدائرة، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز،إن محكمة تحقيق الناصرية المُختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض بحق المُدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق، في موضوع المُخالفات الحاصلة في إحالة أحد العقارات كفرصةٍ استثماريةٍ؛ مما أدى لإحداث الضرر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأضافت أن المحكمة المذكورة أصدرت أمر قبض ثانيا بحقِ المُدير العام لهيئة استثمار ذي قار السابق، في قضية المُخالفات المُرتكبة في أحد العقارات التي تم طرحها للاستثمار.

وأوضحت الدائرة أن محكمة تحقيق الناصرية المُختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمري القبض؛ استنادا لأحكام المادتين (340و331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).

وسبق أن أصدرت المحكمة المُختصة أمري استقدام بحقِ المُدير العامِ لهيئة استثمار ذي قار السابق في القضيتين، لافتة إلى أن أحد أمري الاستقدام شمل ثلاثة مُتهمين آخرين.

يشار إلى أن تظاهرات خرجت في ذي قار للمطالبة بإقالة رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق واتهمته بأنه "متحزب".