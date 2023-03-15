صدور أمري استقدام لمديرين عامين سابقين في مصرف الرشيد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين سابقين في مصرف الرشيد؛ لإلحاقهما الضرر بالجهة التي يعملان بها.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وخلال حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة بعقوبة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمري استقدام بحق اثنين من المديرين العامين في مصرف الرشيد سابقاً؛ وذلك لقيامهما بمنح قرض بقيمة (5،000،000،000) دينار إلى شركة أهلية؛ لغرض بناء قرية الياسمين السكنية في المحافظة خلال العام 2014.

وأوضحت الدائرة أن القرض الممنوح للشركة كان يجب أن يتم على دفعتين وحسب نسبة الإنجاز، بينما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الـ(6 ٪؜)، وتم سحب المشروع لاحقاً من الشركة.

وتابعت الدائرة إن الأمرين أصدرتهما المحكمة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).