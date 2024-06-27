صدور مذكر القاء قبض بحق عضو في مجلس محافظة ديالى

شفق نيوز/ أصدر القضاء في محافظة ديالى مذكرة القاء قبض بحق عضو مجلس المحافظة أوس المهداوي.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة رئاسة محكمة استئناف ديالى- محكمة الجنايات-الهيئة الثانية تضمن تعميم الى قيادة شرطة ديالى بالقبض على عضو مجلس ديالى أوس ابراهيم مهدي وفق المادة 430 من قانون العقوبات بغية اعتقاله وارساله مخفورا الى المحكمة".

وأفاد مصدر حكومي في وقت سابق بحدوث مشاجرة ومشادة كلامية بين عضو مجلس ديالى أوس ابراهيم مهدي المهداوي ونائب المحافظ للشؤون الفنية عاصم الصميدعي فيما قدم الأخير شكوى بحث عضو المجلس أوس المهداوي.