صدور مذكرتي قبض بحق زوج "الماكيرا سارة" و"هاني الكلاوجي" بتهم المحتوى الهابط

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بصدور مذكرتي قبض بحق اثنين من مشاهير التواصل الاجتماعي وهما "عمر" زوج "الماكيرا سارة"، و"هاني الكلاوجي" بناء على إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المذكرة التي صدرت بحق المدعو "عمر" بسبب ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مع زوجته و قيامه بتصرفات غير لائقة.

أما "الكلاوجي" فقد صدرت بحقه المذكرة لظهوره بمقاطع على منصة "تيك توك" واطلاقه الفاظاً نابية وشتائم وقيامه بحركات منافية للآداب والذوق العام، وفقا للمصدر ذاته.

واتخذت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية، في مطلع شهر تموز/يوليو الماضي، الإجراءات القانونية بحق زوج الماكيرا سارة المدعو "عمر".

وقال مصدر في الوزارة لوكالة شفق نيوز، في حينها، إن اللجنة اتخذت الإجراءات بحق الزوج لظهوره مع زوجته بمقاطع فيديو خادشة للحياء يبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ شباط 2023، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدة أشخاص متهمين بنشر محتوى غير لائق، شملت مذكرات قبض وأحكام حبس.

وقد أطلقت الوزارة منصة "بلّغ" لتلقي البلاغات حول هذا النوع من المحتوى، وتلقت الآلاف من الإخبارات.