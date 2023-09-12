صدور مذكرة قبض وتفتيش بحق الفنانة العراقية "جوانا الاصيل" بتهمة المحتوى الهابط

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام أصدرت أمر قبض وتفتيش بحق الفنانة (جوانا الاصيل) بتهمة المحتوى الهابط.

ووجهت المحكمة وفقا لقرار الحكم الصادر عنها، أعضاء الضبط القضائي، وأفراد الشرطة، بأنهم "مأذونون" بالقبض على المتهمة "ياسمين محمد حسين ساجت العامري" الملقبة بـ"جوانا الأصيل" وفقا لشكوى الإدعاء العام لقيام المتهمة بنشر محتوى فاضح مخل بالحياء.

واستندت المحكمة في أمر القبض على المادة القانونية المنطبقة على المتهمة: 403 عقوبات.