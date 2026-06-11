صدور حكم بالحبس لمدة سنة بحق المستشار السابق لرئيس الوزراء خالد كبيان

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، يوم الخميس، حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق المستشار السابق لرئيس الوزراء، خالد كبيان، بعد إدانته بالتسبب بإلحاق ضرر بالمال العام.

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المحكمة أدانت كبيان استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وبحسب الوثيقة، فإن الحكم جاء على خلفية قضية تتعلق بإحداث ضرر مالي تجاوز 36 مليون دينار عراقي ضمن ملف يخص الاتحاد العراقي للألعاب المائية، فيما أشارت الوثيقة إلى أن المبلغ يعود لمستثمر.

وقررت المحكمة الحكم على المدان بالحبس لمدة سنة، وفقاً لأحكام المادة القانونية المذكورة.