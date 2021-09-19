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صدور احكام قضائية في ذي قار بحق مختطفي شيخ عشيرة من النجف

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-19T14:11:12+0000
صدور احكام قضائية في ذي قار بحق مختطفي شيخ عشيرة من النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بصدور حكم قضائي بحق أشخاص تمت إدانتهم بخطف احد شيوخ عشائر محافظة النجف.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت، اليوم، حكما بسجن 5 أشخاص (بواقع 15 سنة لكل واحد منهم) تمت إدانتهم بخطف شيخ عشيرة من محافظة النجف أثناء حضوره جلسة صلح بذي قار".

وأضاف المصدر، أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

ونفذت قوات امنية عملية نوعية في هور ام الودع بقضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار انتهت بتحرير شيخ عشيرة "الحيادرة" من النجف بعد اختطافه من قبل أشخاص ينتمون إلى عشيرة اخرى اثناء حضوره جلسة مصالحة في القضاء المذكور العام الماضي 2020، كما اعتقلت 5 من المشاركين بالعملية.  

 

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