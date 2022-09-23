صدمتهما "تريلة " وفرت.. مصرع مدنيين اثنين بحادث دهس في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع اثنين من المدنيين بحادث دهس على طريق بغداد - كركوك في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من المدنيين لقيا مصرعهما بعدما دهستهما شاحنة كبيرة "تريلة" خلال تواجدهما قرب إحدى محطات الوقود على طريق بغداد – كركوك قرب الشقق السكنية في قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وبين المصدر أن "الضحيتين كانا يقفان في طابور للعجلات بغية الحصول على "الكاز" في محطة "عليبات" في أطراف قضاء الخالص"، مشيرا الى "حضور قوة امنية اخلت الضحيتين الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وتسببت الازدحامات على محطات الوقود بحوادث مرورية اغلبها مميتة في مناطق متفرقة بديالى.