صدمة في كركوك.. تعذيب صبي بالسكين والضرب على يد زوج والدته

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة كركوك، يوم السبت، بتعرض صبي لتعذيب شديد على يد زوج والدته وإجباره على التسول في التقاطعات جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "دورية لشرطة نجدة كركوك رصدت حالة إنسانية مؤلمة لطفل يُدعى أمجد، يبلغ من العمر 12 عاماً، يبيع الماء عند أحد تقاطعات حي الواسطي جنوبي كركوك، وأثار سلوكه الغريب وهو يحكّ جسده باستمرار، الشكوك لدى منتسبي الدورية التي قامت على الفور بالحديث مع الطفل لمعرفة أسباب مرضه".

وأضاف، أن "الدورية قامت بفحص الصبي وتبيّن وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، وخلال التحقيق، أفاد أمجد بأنه يُجبر يومياً على تسليم 30 ألف دينار، وفي حال لم يفعل، يتعرض للتعذيب من قبل زوج والدته باستخدام السجائر، والسكين الحار، والضرب بـ(الصوندة)".

وتابع المصدر، أنه "تم تسليم الطفل إلى قسم العنف الأسري لمتابعة حالته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته وفتح تحقيق للوصول الى زوج والدته وعائلته والتحقيق معهم".