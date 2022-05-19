"صدمة حكومية" تقطع الماء عن 200 الف مواطن جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت الإدارة المحلية بقضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الخميس، انقطاع المياه عن القضاء منذ يومين.

وذكر قائممقام القضاء، احمد عباس لوكالة شفق نيوز، أن "قضاء المجر والذي يبلغ تعداد سكانه 200 الف نسمة، تعرض لصدمة حكومية تمثلت بقطع مياه الاسالة عنه منذ يومين دون معرفة الاسباب".

وطالب عباس، الحكومة المحلية والمركزية بضرورة "تلافي هذه الصدمة، بأسرع وقت ممكن واطلاق التيار المائي لأبناء المجر".

واطلقت السلطات المركزية الماء للمرة الأولى في شط ال إبراهيم بمحافظة ذي قار جنوبي العراق قبل يومين وتغذيته من نهر الغراف عن طريق ناظم البدعة.