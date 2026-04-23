أصدرت نحو 400 إجازة مشاريع.. النجف تتحول إلى مركز صناعي واستثماري

شفق نيوز- النجف

أكدت رئيسة هيئة الاستثمار في النجف، سحر الفتلاوي، يوم الخميس، أن المحافظة تشهد نمواً متسارعاً في القطاع الاستثماري مع توسع المشاريع الزراعية والصناعية واستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة، ما يعزز موقع النجف كأحد أهم مراكز الاستثمار الاقتصادي في العراق.

وقالت الفتلاوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن عدد المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي بلغ 9 مشاريع استثمارية تسهم في دعم الأمن الغذائي وتنمية النشاط الزراعي، فيما وصل عدد الإجازات الاستثمارية في القطاع الصناعي إلى 21 إجازة صناعية دعماً لزيادة الإنتاج المحلي وتنشيط سوق العمل.

وأضافت أن النجف تضم حالياً ثلاثة معامل للإسمنت إلى جانب معملاً للزجاج يمثل استثماراً مباشراً للمواد الأولية والثروات الطبيعية الموجودة في بادية النجف، مشيرة إلى أن الخارطة الاستثمارية للمحافظة تتضمن فرصاً واعدة لاستثمار المعادن والموارد الطبيعية في مناطق البادية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضحت أن العدد الكلي للإجازات الاستثمارية الممنوحة في المحافظة بلغ 387 إجازة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في النجف وتوجهها نحو تنويع الاقتصاد المحلي بعيداً عن الاعتماد الأحادي.

وأكدت الفتلاوي استمرار الهيئة في طرح فرص استثمارية جديدة وتبسيط الإجراءات الإدارية لجذب رؤوس الأموال وتحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة في المحافظة.