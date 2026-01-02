أصدرت تعليمات.. المرور العراقية تحذر السائقين من الضباب

شفق نيوز- بغداد

شددت مديرية المرور العامة في العراق، مساء اليوم الجمعة، على ضرورة الالتزام بقواعد السير بسبب تشكل موجات (الضباب) في الطرق.

وأكدت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "على أصحاب المركبات الحذر والانتباه والالتزام بقواعد السير والتعليمات المرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".

وأوضحت أن "انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب يستوجب تخفيف السرعة، وتجنب التجاوزات غير الضرورية وتشغيل الأضواء الأمامية والإشارات، إضافة إلى ترك مسافة أمان كافية".

كما وجهت المديرية مفارزها بـ"متابعة الطرق الخارجية لضمان حركة أمنة للحد من الحوادث المرورية".

وتسبب تشكل الضباب في سماء المدن العراقية خلال الفترة الماضية بتعليق الرحلات الجوية لفترات متقطعة في مطارات البلاد مع وقوع حوادث سير في الطرقات السريعة وخاصة بين المحافظات أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.