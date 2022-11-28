"صدام والبعث".. كتابات على جدران مدرسة شرقي بغداد

شفق نيوز/ ذكر مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن مجهولين خطوا كتابات تمجد رئيس النظام السابق وحزب البعث المحظور في العراق على جدران مدرسة شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أنه عند استلام منتسب حماية المنشآت احدى المدارس ضمن منطقة الشهداء الثالثة في العبيدي، شرقي بغداد، من الحارس الليلي اتضح وجود كتابات باسم (حزب البعث، صدام حسين).

وبين المصدر، أنه تم تبليغ القوة الماسكة للارض والعمل على مراجعة كاميرات المراقبة والتحقيق في الموضوع.

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي الذي وضع عام 2005، على أنه يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية، أو الإرهاب، أو التكفير، أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.