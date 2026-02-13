"صدام حسين" يطيح بمهرجان جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر مطلع، يوم الجمعة، بإلغاء مهرجان "الناصرية تقرأ" في محافظة ذي قار، بسبب وجود كتب ممنوعة (تحمل صورة صدام حسين)، فيما أبدت اللجنة المنظمة للمهرجان "استغرابها" وعزت الامر لوجود "مندسين".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان (الناصرية تقرأ) ألغي بسبب العثور على كتاب من بين الكتب المرسلة إلى المهرجان من المتبرعين في العاصمة بغداد يحوي على صورة صدام حسين".

وأضاف أن "القوات الامنية اعتبرت المهرجان ترويج لأفكار حزب البعث المحظور"، مبينا أن "الكتاب الذي عثر عليه يعود لما قبل 2003".

وكشف عن "اعتقال سائق العجلة التي نقلت الكتب من بغداد إلى ذي قار، وأحد منظمي المهرجان وتم اقتيادهم إلى مركز تحقيق خاص لإكمال الإجراءات القانونية معهم".

من جانبها، أبدت اللجنة المنظمة للمهرجان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، استغرابها من القرار، واكدت "تفاجأنا بصدور قرار من قيادة شرطة محافظة ذي قار يقضي بمنع إقامة المهرجان، استناداً إلى مستجدات أمنية تتعلق بوجود مندسين، إضافة إلى مخاوف بشأن عناوين كتب يُقال إنها محظورة".

وتابعت "على الفور، بادرت اللجنة إلى التواصل مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المخاوف، وعرضت إخضاع جميع الكتب وبرنامج المهرجان للفحص المسبق قبل الشروع بأي نشاط أو توزيع، تأكيداً لحرصها على الالتزام الكامل بالقوانين العراقية، واستعدادها للتعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة".

واكملت: "كما تؤكد اللجنة أنها استحصلت جميع الموافقات الأمنية والإدارية اللازمة خلال مراحل التحضير للمهرجان، وخلال فترة الإعداد، حظي المهرجان بدعم واسع من دور النشر والمكتبات، ومساندة عدد من المثقفين والفنانين، ما أسفر عن جمع نحو خمسة آلاف كتاب لعرضها وتوزيعها مجاناً على المشاركين، انطلاقاً من إيمان اللجنة بأهمية القراءة في ترسيخ الوعي وتعزيز الثقافة المجتمعية".

وأشارت إلى أن "منهاج البرنامج تضمن فقرات ثقافية وفنية متنوعة، منها عرض مسرحي، ومشاركات موسيقية يقدمها عدد من العازفين، ومعارض للفنون التشكيلية، وبازارات خيرية، إلى جانب مبادرة لتوزيع البذور والنباتات مجاناً دعماً للزراعة وتشجيعاً على الاهتمام بالبيئة، كما جرى التنسيق المسبق مع وزارة الشباب والرياضة العراقية، وقيادة شرطة ذي قار، وجهاز الأمن الوطني العراقي، لاستكمال الموافقات الأصولية المتعلقة بإقامة المهرجان".

وختمت بيانها "إزاء هذا القرار، تعرب اللجنة عن أسفها لجماهير الناصرية التي كانت تتطلع إلى المشاركة في هذا الحدث الثقافي، وتؤكد أن التأجيل جاء خارج إرادتها، مع الأمل في تحديد موعد جديد يليق بأهالي المدينة واهتمامهم بالشأن الثقافي".