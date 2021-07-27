صدامات واعتقال متظاهرين في إحدى نواحي النجف

شفق نيوز/ اعتقلت قوات مكافحة الشغب يوم الثلاثاء 7 متظاهرين في أعقاب صدامات بين الطرفين في إحدى نواحي محافظة النجف جنوبي العراق.

وأفادت مراسلة وكالة شفق نيوز، بأن العشرات من سكان ناحية مظلوم (النور) خرجوا في تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات وصيانة الطريق العام الرابط بين الناحية والنجف.

ووفق شهود عيان فإن "قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض الاحتجاج باستخدام الغاز المسيل للدموع والكزاوي (الدعبل)، ما أشعل صدامات بين الطرفين".

ولم يرد على الفور معلومات بشأن سقوط إصابات.

لكن مراسلتنا أفادت بأن قوات مكافحة الشغب اعتقلت 7 من المتظاهرين، تم إطلاق سراح أحدهم ويدعى عادل أبو عراق وما يزال البقية رهن الاحتجاز.

في الأثناء، بدأ العشرات من المتظاهرين بالتوافد إلى وسط مدينة النجف للاحتجاج على قمع واعتقال المتظاهرين في ناحية مظلوم.