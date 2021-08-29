إصدار 58 مذكرة استقدام بحق موظفين في بلدية الناصرية ومؤسسة الشهداء

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، عن صدور أكثر من 50 مذكرة استقدام بحق موظفين عاملين في المحافظة بدائرتي البلدية ومؤسسة الشهداء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القضية تحقيق شملت صدور 18 مذكرة استقدام بحق موظفين في بلدية الناصرية نتيجة المساهمة بتزوير 17 عقاراً من قبل موظفي البلدية واضافته ضمن محضر تخصيص قطع أراضي"، لافتا إلى أن "قرار الاستقدام صدر استنادا لإحكام المادة 331‪ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل

وبين المصدر، أن "قضية تحقيق ثانية شملت استقدام 40 موظفا من مديرية بلدية الناصرية ومؤسسة الشهداء وذلك نتيجة التلاعب في تمليك مجموعة من العقارات وقطع الاراضي المميزة".