إصدار أوراق ثبوتية لـ856 امرأة نازحة في دهوك

شفق نيوز / وجه وزير الداخلية العراقي، (وزير الهجرة والمهجرين وكالة) عثمان الغانمي، يوم الاثنين، بإصدار مستمسكات رسمية للنساء النازحات في محافظة دهوك، ضمن إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وحدة تمكين المرأة بفرع وزارة الهجرة في دهوك، وزرعت 856 هوية أحوال مدنية وشهادة جنسية للأرامل والمطلقات من النازحات وأطفالهن في المحافظة".

وأضافت أن "ذلك تم بتعاون بين وزارتي الهجرة والداخلية وبالتنسيق مع منظمتي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، ومنظمة هاريكار"، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن مشروع إصدار الوثائق العراقية للنازحين".