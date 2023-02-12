إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق التيكتوكر "علي الشريفي"

شفق نيوز / أصدر القضاء العراقي، يوم الأحد، أمرا بالقبض على التيكتوكر (علي الشريفي) والملقب (السيد علي الشريفي)، بسبب الفعل الفاضح، وفقاً للمادة 403 من قانون العقوبات.

وجاء في مذكرة القبض والتحري، التي وردت نسخة منها إلى وكالة شفق نيوز، إيعازاً إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة الأذن بالقبض على (علي الشريفي)".

وأمس السبت، حذر مختصون من تطبيق "معايير مزدوجة" في حملة وزارة الداخلية العراقية التي أطلقتها مؤخرا ضد "المحتوى الهابط"، حيث يُخشى من توسّع تلك التدابير وتسخيرها لأغراض سياسية، أو لتخويف الناشطين أو المثقفين، أو الذين ينتقدون مظاهر السلطة والفساد.

وخلال شهر شباط/ فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وأم فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.