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إصدار مذكرات قبض بحق 21 موظفا في بلدية النجف

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-29T15:58:38+0000
إصدار مذكرات قبض بحق 21 موظفا في بلدية النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، يوم الاثنين، باصدار مذكرات قبض بحق 21 موظفا في بلدية المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة تحقيق النزاهة في النجف اصدرت مذكرات قبض بحق 21 موظفا في بلدية المحافظة بتهمة الاستغلال الوظيفي".

وبين المصدر، ان "قرار القاء القبض جاء على خلفية الفساد بمشروع فلكة الطيارة وسط المحافظة"، مشيراً إلى ان "أوامر القبض صدرت استنادا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

وتنص المادة المذكور على أنه "يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقه مثبته لحق أو غير ذلك مملوك للدوله أو لإحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره". 

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