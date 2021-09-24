بينها للكابتن علي هادي .. إصدار طوابع بريدية لشخصيات عراقية

شفق نيوز/ اصدر البريد العراقي طوابع تذكارية لبعض الشخصيات العراقية ومن بينهم المرجع الديني محمد سعيد الحكيم تخليداً لذكرى رحيله.

ويتكون الاصدار للمرجع الراحل من طابع واحد تم طباعته بفئة ١٥٠٠ دينار وبكمية ١٠٠٠٠ طابع.

وكما أصدر البريد العراقي طابع آخر للكابتن علي هادي تخليداً لذكرى رحيله ويتكون الاصدار من طابع واحد تم طباعته بفئة ١٠٠٠ دينار وبكمية ١٠٠٠٠ طابع.

وأشارت الشركة العامة للبريد والتوفير في بيان اليوم، الى ان البريد العراقي قام بطباعة الطوابع من خلال مطبعة البريد التابعة للشركة العامة للبريد والتوفير.

يذكر ان البريد العراقي يقوم بإصدار طوابع خاصة للاحداث والمناسبات التي تجري في العراق من اجل تخليدها من خلال اصدار طوابع بريدية.