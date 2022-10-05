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صحفي عراقي يوجه نداءً عاجلاً لانقاذ ابنته من الموت

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-05T11:57:07+0000
صحفي عراقي يوجه نداءً عاجلاً لانقاذ ابنته من الموت

شفق نيوز / كشف الصحفي العراقي دريد سلمان، اليوم الأربعاء، عن إصابة ابنته بـ"تشمع الكبد"، وعدم قدرته على معالجتها بسبب التكاليف الباهظة للعلاج التي تصل الى نحو 50 ألف دولار أمريكي، فيما أطلق حملة لدعمه ماديا من أجل معالجة ابنته.

وقال سلمان لوكالة شفق نيوز إن "ابنتي مصابة بتشمع الكبد وبحاجة لعملية زراعة كبد عاجلة خارج العراق والطبيب المعالج أبلغني بأن العملية تكلف ١٠٠ الف دولار".

وأضاف، "خاطبنا عدة مستشفيات في الهند وتركيا واتضح أن أسعار العلاج تتراوح بين ٣٠- ٥٥ الف دولار حسب كفاءة فريق الزرع الطبي والمستشفى".

وتابع الصحفي قائلا "ولعدم امكانيتي المادية سلكت طريق اللجان عبر وزارة الصحة، وهذا الموضوع روتيني جدا لان اللجنة تعقد اجتماعا لمثل هكذا مواضيع في يوم الاثنين من كل أسبوع لاتخاذ قرار علاجها على حساب الدولة".

وبيّن سلمان أن "موضوع علاج ابنته أصبح موضوعا طارئا حسب تنبيه الطبيب المعالج وأطباء آخرون خارج العراق تم عرض الحالة عليهم عبر تطبيق واتساب واوصوا بضرورة الإسراع بعلاجها"، لافتا الى الموضوع لا يحتمل التأجيل المستمر من جلسة أسبوعية الى أخرى في لجان وزارة الصحة كي تحسم الموضوع لأن حالة ابنتي تحتاج تحركا عاجلا وهي عرضة للنزف ولإنتكاسة مميتة في أية لحظة".

كما أوضح الصحفي دريد سلمان أن "اللجنة عطلت أعمالها يوم الاثنين الماضي بسبب العيد الوطني من دون تعويض هذا اليوم في يوم آخر".

ونشر دريد سلمان مناشدة في مواقع التواصل توضح معاناة ابنته منذ شهرين في ظل بيروقراطية حكومية قاتلة، مبينا ان "من يعرف طريقا سالكا لتقديم المساعدة لا يبخل".

وكتب دريد على صفحته بموقع التواصل "الوقت يمضي ارجوكم نحتاج كل مساعدة ممكنة، ابنتي علا بالامكان انقاذها وتحتاج لعملية زرع كبد بالسرعة الممكنة .. بعد مخاطبة عدة مستشفيات اتضح كلفة العملية تبلغ نحو ٤٢ الف دولار اما طريق وزارة الصحة فهو بطيء للأسف .. وين اهل الغيرة يا عراقيين ياسادة ياخيرين ؟.. ونسأل الله أن يحفظ الجميع ويوفقهم لكل ماهو خير".

وأورد الإعلامي العراقي أرقاما للتبرع وهي زين كاش 07901185210 - ماستركارد 9824235486 - وبالإمكان التبرع من خارج العراق عبر ويسترن يونين".

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