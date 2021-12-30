صحفيو كوردستان يوجهون سهام النقد للثقافة الاتحادية: السنا عراقيين؟

شفق نيوز/ طالب صحفيون كورد من اقليم كوردستان، اليوم الخميس، شمولهم بمنحة وزارة الثقافة والسياحة والآثار الاتحادية التي اعلنتها مؤخراً للفنانين والكتاب والصحفيين في العراق.

وقال "شكر احمد" وهو صحفي عامل في اقليم كوردستان، منذ ١٥ عاماً، إنه "من الضروري أن يشمل صحفيي الاقليم بتلك المنحة، لأن وزارة الثقافة هي وزارة اتحادية يجب أن تقدم خدماتها لجميع المناطق والمواطنين في العراق"، مضيفاً لوكالة شفق نيوز، أن "الدستور والقوانين العراقية تؤكد على أن عمل الوزارات الاتحادية يشمل جميع المناطق العراقية".

وشدد احمد، أنه "من منطلق الواجب الوطني، فعلى الثقافة الاتحادية أن تشمل صحفيي الاقليم بتلك المنحة أسوة بباقي الصحفيين في وسط وجنوبي البلاد".

اما "هاوري كارزان"، وهو صحفي كوردي من الاقليم، فيقول لوكالة شفق نيوز، إن "الصحفي في العراق وفي أي جزء من أجزاء البلاد يعمل من أجل قضية واحدة وهي إيصال صوت المواطن العراقي"، مشيراً إلى أن "مواطني الاقليم هم عراقيون ونحن نوصل أصواتهم للجهات المعنية فواجباتنا لاتختلف عن واجبات اخواننا الصحفيين في الوسط والجنوب، وهذا ما يجب أن يكون في نظر الاعتبار لدى الجهات المعنية اذا كانوا يعتبرون مواطنو الاقليم هم مواطنون عراقيون".

وأشار كارزان، إلى أن "الدستور العراقي يكفل حق كل مواطن بغض النظر عن منطقة سكناه أو قوميته أو مذهبه أو ديانته".

اما الإعلامي رازان ماجد، فيقول لوكالة شفق نيوز، إن مواطني الاقليم، وبما فيهم الصحفيين حرموا من الكثير من حقوقهم الدستورية، مشدداً "يجب أن يتم مساواتهم باخوانهم من الوسط والجنوب".

ودعا ماجد، السلطات المعنية لأن "تلتزم بمنح مواطني الاقليم حقوقهم المتساوية مع من هم في الوسط والجنوب، مؤكداً أن "قضية شمول صحفيي كوردستان بمنحة وزارة الثقافة الاتحادية سيكون حافزاً للصحفيين الكورد على الاستمرار بالعمل من أجل القضية الوطنية"

وكان وزير الثقافة والسياحة والآثار في الحكومة الاتحادية حسن ناظم، قد اعلن يوم الأربعاء، تخصيص 12 مليار دينار منحة للأدباء والفنانين والصحفيين.

ومن المقرر، أن تباشر نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الخميس بتوزيع منحة الصحفيين بمبلغ 600 الف دينار عراقي لكل صحفي.

ووضعت نقابة الصحفيين العراقيين التي يرأسها حالياً مؤيد اللامي شرط الانضمام الى النقابة والتزامه بتجديد دفع الاشتراك مقابل منحه هذا المبلغ.