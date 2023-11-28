صحفيو كربلاء ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بمنحهم أراضٍ سكنية.. فيديو

شفق نيوز/ نظم العشرات من الصحفيين في كربلاء، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة الصحفيين وسط المدينة، للمطالبة بمنحهم أراضٍ سكنية التي وعدوا فيها في مناسبات عديدة سابقة، مؤكدين أن أغلب الصحفيينَ غير قادرين على شراءِ دورٍ لعوائلهم؛ نظراً لأوضاعهم الماديّة الصعبة ودخلهم الشهريّ المحدود.

وفي هذا السياق، يقول عضو الهيئة الإدارية في نقابة صحفيي كربلاء، ضياء مزهر نعمة، لوكالة شفق نيوز، إن "صحفيي كربلاء نظموا اليوم وقفة احتجاجية جرّاء تجاهل حقوقهم المتمثلة بقطع الأراضي، وهو حق كفله الدستور ووعدتهم الحكومة به لمرات عديدة".

من جهتها، ذكرت الصحفية هبة الماجد، لوكالة شفق نيوز، أن "أي مواطن وخاصة الصحفيين من حقهم امتلاك قطعة أرض، وهي أبسط حق لهم أمام ما يواجهون من متاعب وجهد في عملهم، وهذه الوقفة الاحتجاجية هي لمطالبة الجهات المعنيّة في المحافظة بتنفيذ الوعود وتوفير قطع الأراضي الخاصة بصحفيي كربلاء".

إلى ذلك، أكد الصحفي محمد الأسدي، لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة كربلاء المحلية لا تصغي لمطالبنا المتكررة منذ سنوات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ للصحفيين المستحقين أسوة بأقرانهم المستفيدين سابقاً، لجعل الحياة كريمة لكل الصحفيين الذين لا يستطيعون توفير قطعة أرض أو بيت صغير لإيوائهم وعوائلهم بكرامة".

بدورها، أوضحت الصحفية زينب العلي، لوكالة شفق نيوز، أن "الكثير من الصحفيين هم من أصحاب الدخل المحدود ولا يمتلكون دوراً سكنية، لذلك على حكومة كربلاء عدم تجاهل هذه المطالب واتخاذ خطوات جادة لتوزيع قطع الاراضي على أرض الواقع وليس إطلاق الوعود فقط".