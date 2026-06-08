صحفيون وإعلاميون يشيعون جنازة "هلكوت عزيز" في بغداد (صور)

شفق نيوز- بغداد

شارك العشرات من الصحفيين والإعلاميين العراقيين في بغداد، مساء اليوم الاثنين، في تشييع جنازة الإعلامي الكوردي "هلكوت عزيز" الذي لقي مصرعه جراء حادث سير وسط العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الصحفيين والإعلاميين شيعوا جنازة الإعلامي "هلكوت عزيز" في بغداد حيث تم استقبال الجنازة التي كانت تقلها سيارة إسعاف، ومرافقتها إلى منطقة الحسينية شمال شرقي العاصمة.

وأشار إلى أن التشييع انتهى عند الحدود الإدارية لبغداد في منطقة الحسينية حيث وصلت هناك عائلة المتوفى لاستلام الجنازة والذهاب بها إلى محافظة كركوك مسقط رأس الضحية.

ولفت مراسلنا إلى أن ممثل حكومة إقليم كوردستان في العاصمة بغداد شارك في التشييع أيضاً.

وكان مصدر في مديرية المرور قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بمصرع مراسل قناة "رووداو" الإخبارية الكوردية "هلكوت عزيز" إثر حادث سير تعرض له على الطريق الرابط بين بغداد والبصرة ضمن حدود محافظة الديوانية، وسط البلاد.

وكان عزيز متوجهاً إلى جنوبي البلاد لتغطية حادث سير وقع يوم أمس وأسفر عن مصرع عشرات الأشخاص، قبل أن يتعرض للحادث أثناء توجهه لإنجاز مهمته الصحفية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الحادث وقع على الطريق السريع بين بغداد والبصرة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تدخلت فور وقوعه وقدمت المساعدة اللازمة، فيما نُقل عزيز إلى أحد مستشفيات الديوانية، حيث فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وأعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عن تعازيه بوفاة الإعلامي "هلكوت عزيز" الذي لقي مصرعه بحادث سير أثناء توجهه إلى محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال بارزاني في تعزية وردت لوكالة شفق نيوز: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة وذوي وزملاء الإعلامي ومسؤول مكتب شبكة (رووداو) الإعلامية في بغداد، الراحل هلكوت عزيز، الذي وافته المنية إثر حادث سير مؤلم".

وأضاف: "لقد كان الراحل هلكوت عزيز إعلامياً قديراً ومخلصاً ونشيطاً، قدم خدمات جليلة في مجال الإعلام. أسأل الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

ويُعد هلكوت عزيز من الوجوه الإعلامية المعروفة في الميدان الصحفي، وهو من أهالي محافظة كركوك، وعمل خلال السنوات الماضية على تغطية العديد من الأحداث السياسية والأمنية والخدمية في مختلف المحافظات العراقية عبر تقاريره الميدانية.