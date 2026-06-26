صحتا النجف وكربلاء تعلنان حصيلة خدماتهما الطبية خلال "عاشوراء"

شفق نيوز- النجف/ كربلاء

أعلنت دائرتا صحة النجف وكربلاء، اليوم الجمعة، حصيلة خدماتهما الطبية المقدمة لزوار عاشوراء، كاشفتين عن تقديم الرعاية الصحية لعشرات الآلاف من المراجعين والزائرين، ضمن خطط الطوارئ التي نُفذت خلال المناسبة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة النجف، ماهر العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسات الصحية في المحافظة قدمت خدماتها خلال الفترة الممتدة من السابع إلى العاشر من شهر محرم، عبر تسخير 117 سيارة إسعاف نقلت 19,975 حالة، فيما عالجت 53 مفرزة طبية و5 مراكز لطب الحشود نحو 29,727 حالة، إلى جانب إشراك 31 سيارة خدمية في تنفيذ الخطة الصحية".

وأضاف أن "الإحصائية سجلت 23 إصابة دهس، و76 إصابة بحوادث السيارات، و47 إصابة بحوادث الدراجات النارية، و5 إصابات بحوادث مركبات التكتك، وحالتي تسمم، و122 حالة اختناق، و74 إصابة حروق، و26,712 إصابة بجروح خارجية، و17 إصابة نتيجة السقوط من علو، و43 إصابة بسبب العنف والمشاجرات".

وأكد العبودي "عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات بإطلاقات نارية أو انفجارات أو غرق، كما لم تُجرَ أي عمليات جراحية خلال الفترة المشمولة بهذه الإحصائية".

وفي كربلاء، أعلن مدير عام دائرة صحة المحافظة، علي محمد صالح أبو طحين، لوكالة شفق نيوز، أن "المؤسسات الصحية قدمت خدماتها لأكثر من 25 ألف مراجع وزائر مع انتهاء اليوم الثاني من تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بزيارة عاشوراء الإمام الحسين".

وأوضح أن "عدد مراجعي شعب الطوارئ والاستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات بلغ 8270 مراجعاً، فيما استقبلت المفارز الطبية 17,183 زائراً، وسجلت فرق الإسعاف الفوري 760 إحالة، في حين أجرت المؤسسات الصحية 195 عملية جراحية، وشهدت ولادة 71 طفلاً خلال الفترة ذاتها".

وأضاف أن "الملاكات المختبرية أجرت 8911 فحصاً مختبرياً، و2370 فحصاً بالأشعة والسونار، فضلاً عن 333 فحصاً بجهازي المفراس والرنين المغناطيسي".

من جانبه، أعلن مدير مصرف الدم الرئيسي في دائرة صحة كربلاء، قيس رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن "حملات التبرع بالدم في مصرف الدم المتنقل بمنطقة ما بين الحرمين الشريفين أسفرت، حتى ظهر اليوم الجمعة، عن جمع 1721 قنينة دم من مختلف الأصناف، إضافة إلى تجهيز المستشفيات مسبقاً بـ500 كيس دم، دعماً لخطة طوارئ زيارة العاشر من محرم".