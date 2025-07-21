صحة نينوى تغلق 3 مستشفيات كرفانية وتحيل خدماتها لـ"بدائل أكثر أماناً"

شفق نيوز- نينوى

أعلنت دائرة صحة نينوى، اليوم الاثنين، عن غلق ثلاث مستشفيات كرفانية في المحافظة، ضمن إجراءات الوقاية والسلامة التي جاءت استجابة لتوجيهات رئاسة الوزراء بعد "فاجعة الكوت".

وقال مدير عام صحة نينوى، دلشاد علي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الإدارة في دائرة الصحة صوّت بالإجماع على غلق كل من المستشفى الجمهوري الكرفاني في الجانب الأيمن من الموصل، والمستشفى الألماني للأطفال في دورة شارع بغداد، إضافة إلى مستشفى برطلة الكرفاني، لكونها لا تستوفي شروط السلامة العامة وتشكل خطراً على المراجعين والكوادر العاملة".

وأضاف علي، أن "القرار تضمن تحديد بدائل جاهزة لتقديم الخدمات الطبية بشكل آمن، حيث تم تخصيص بناية مستشفى بسعة 200 سرير في حي الوحدة بديلاً عن المستشفى الجمهوري، بينما ستتم إحالة جزء من خدمات المستشفى للألماني للأطفال الألماني إلى جزء من مستشفى طوارئ أم الربيعين الجديدة، أما خدمات مستشفى برطلة فستُنقل إلى مركز برطلة الصحي النموذجي".

وأكد مدير الصحة أن "عملية الغلق لن تتم بشكل فوري، بل ستُنفذ تدريجياً لحين استحصال الموافقات القانونية النهائية واستكمال متطلبات النقل".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي عام عقب "فاجعة الكوت" بالحريق الذي اندلع في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، وراح ضحيته العشرات من أهالي المحافظة، وضمن خطة شاملة لمتابعة المواقع الصحية التي لا تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة لتفادي تكرار الحوادث المأساوية.