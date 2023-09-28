صحة نينوى تعلن ارتفاع حصيلة فاجعة الحمدانية الى 98 ضحية

شفق نيوز/ افادت دائرة صحة محافظة نينوى، يوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة الحمدانية الى قرابة 100 شخص.

وقال المتحدث باسم صحة نينوى الدكتور بشار الجادر لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة ضحايا فاجعة الحمدانية ارتفعت الى 98 ضحية بعد تسجيل وفيات جديدة من المصابين المسجلين رسمياً لدى الطب العدلي بالموصل.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد، ليل الثلاثاء - الأربعاء، بمصرع واصابة العشرات من الأشخاص باندلاع حريق كبير داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمال العراق.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، قد اعلنت أمس الأربعاء، مصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.

ووجه السوداني، أمس الأربعاء بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لتعويض ذوي ضحايا حريق الحمدانية بـ 10 ملايين للمتوفى و 5 ملايين للمصاب.

ويرأس اللجنة مدير الجريمة المنظمة في نينوى اللواء فلاح يوسف، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة شفق نيوز، إن الحادثة حصلت نتيجة الإهمال والمخالفة للقاعة المبنية من ألواح (السندويج بنل والجبسون بورد)، مردفا بالقول: لم تعرف حصيلة الضحايا والمصابين لغاية الان وفرق الدفاع المدني في محافظة نينوى مستنفرة بالكامل.

وأكد أن الألعاب النارية التي أُستخدمت كانت سبباً في انهيار جزئي للقاعة المخالفة المشيدة بمواد مخالفة لشروط السلامة، مشيرا إلى أن اعمال البحث جارية إذا ما كان هناك مفقودون أو مصابون.

ونوه العميد عبد الرحمن، إلى أن من بين القتلى والمصابين نساء وأطفال.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، الى محافظة نينوى لمتابعة أحداث وتداعيات فاجعة الحمدانية وتقديم التعازي لذوي الضحايا.

وحمّل السوداني، مديري الوحدات الإدارية مسؤولية السلامة العامة، ووجه بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة حريق الحمدانية.