صحة نينوى تعلق على مؤتمر انتخابي أقامه "أبو مازن": يهدد أرواح الموصليين

شفق نيوز / علقت دائرة صحة نينوى، على مؤتمر انتخابي أقامه النائب عن صلاح الدين أحمد الجبوري "أبو مازن"، يوم الخميس، مشيرة إلى أنه يهدد أرواح الموصليين، بالنظر لضرورة إتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير صحة نينوى، فلاح الطائي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الصحي في المحافظة لا يبشر بخير، ومستشفى العزل الرئيسي قد امتلأ بالمصابين".

وأوضح الطائي، أن "في الوقت الذي تقاتل فيه دائرة صحة نينوى بكوادرها كافة، من أجل انقاذ أرواح المواطنين، نتفاجئ بتجمعات بشرية كبيرة ومؤتمرات انتخابية وقطع للشوارع دون أي إجراءات وقائية من كورونا".

وأكد أن دائرة صحة نينوى "ترفض هذه التجمعات رفضاً باتاً، وتطالب بمنعها في الفترة القادمة، لأن الموقف الوبائي بات سيئاً جداً في المحافظة، والموصل على وجه الخصوص".