صحة نينوى: تسجيل إصابتين لشقيقين بالحمى النزفية في بعشيقة

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الجمعة، عن تفاصيل الموقف الوبائي الخاص بتسجيل إصابتين بالحمى النزفية لشقيقين من سكان ناحية بعشيقة شرق مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى ابن سينا التعليمي استقبل في السادس من تموز الجاري حالتي اشتباه لشقيقين يبلغان من العمر 24 و25 عاماً من سكنة ناحية بعشيقة، حيث جرى التعامل معهما فوراً وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة ونقل عينات دم خاصة بهما إلى مختبر الصحة العامة المركزي".

وأضاف المصدر، أن "التقارير المختبرية الرسمية وردت اليوم الجمعة إلى قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الدائرة، وأكدت نتائج الفحص المختبري (موجبة) للشقيقين واكدت اصابتهما بالحمى النزفية".

ووفق المصدر، جرى على الفور إحالة المصابين إلى مستشفى الشفاء المخصص لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية المستمرة، وسط متابعة دقيقة لوضعهما الصحي.