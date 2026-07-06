صحة نينوى تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية لامرأة من قضاء تلعفر

شفق نيوز- نينوى

سجلت دائرة صحة نينوى، يوم الاثنين، إصابة جديدة مؤكدة بمرض الحمى النزفية لامرأة من أهالي قضاء تلعفر غرب الموصل، عقب وصول نتائج التحاليل المختبرية من العاصمة بغداد.

وقال مصدر طبي في صحة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن المريضة البالغة من العمر 32 عاماً، وهي من سكنة ناحية العياضية التابعة لتلعفر، أُدخلت قبل أيام في مستشفى تلعفر كحالة مشتبه بها، حيث سُحبت منها عينات دم وأُرسلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي؛ واليوم وردت النتائج المختبرية "موجبة".

وأشار إلى أن ذلك استدعى نقل المصابة فوراً إلى ردهات العزل في مستشفى الشفاء بالموصل لتلقي الرعاية الطبية والبروتوكول العلاجي المعتمد.

وكانت صحة نينوى قد سجلت إصابة جديدة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في مدينة الموصل، في 2 تموز/ يوليو الجاري، بعد ورود نتائج الفحوصات المختبرية الإيجابية من العاصمة بغداد.

وقال مصدر طبي في صحة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن مستشفى ابن سينا التعليمي استقبل قبل أيام حالة اشتباه لأحد المواطنين يبلغ من العمر 39 عاماً من سكنة منطقة "باب الجديد" في الموصل، حيث جرى على الفور سحب عينات دم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد لتأكيد التشخيص.

وتأتي هذه الإصابة الجديدة لتنضم إلى سلسلة من الحالات التي سجلتها محافظة نينوى خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع رقعة المرض مع حلول الصيف؛ حيث تشهد المحافظة استنفاراً من قبل الفرق الطبية والبيطرية عبر تشديد الرقابة على المواشي، ومكافحة الجزر العشوائي، ومتابعة حالات الاشتباه جغرافياً لمنع تسجيل بؤر وبائية جديدة في الأقضية والنواحي.