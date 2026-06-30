صحة نينوى تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل إصابة جديدة مؤكدة بمرض "الحمى النزفية" في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى ابن سينا التعليمي كان قد استقبل مريضاً يبلغ من العمر 21 عاماً، من سكان منطقة كوكجلي في نينوى، كحالة اشتباه بالمرض بتاريخ 25 حزيران الجاري".

وأضاف المصدر أنه "تم سحب عينة دم من المريض وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة بغداد للكشف عن الفيروس"، مشيراً إلى أن "نتائج الفحص المختبري وردت اليوم الثلاثاء وتأكدت من خلالها إيجابية الحالة وإصابته بالمرض رسمياً".

وسجلت محافظة نينوى خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً في إصابات الحمى النزفية، بلغ سبع حالات مؤكدة، كان أحدثها إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً من قضاء البعاج غربي الموصل، وفق مصادر صحية.