صحة نينوى تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز- نينوى

سجلت دائرة صحة نينوى، يوم الثلاثاء، إصابة جديدة بالحمى النزفية لرجل من سكنة محافظة صلاح الدين، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة إلى ثلاث إصابات.

وقال مصدر في دائرة الصحة بالمحافظة لوكالة شفق نيوز، إن "رجلًا يبلغ من العمر 57 عاماً، يعمل موظفاً وهو من أهالي قرى قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، أُدخل إلى مستشفى السلام التعليمي في الموصل بتاريخ 7 حزيران الجاري للاشتباه بإصابته بالحمى النزفية".

وأضاف المصدر، أن "المستشفى قام بإرسال نماذج الفحوصات إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، حيث وردت النتائج وأثبتت إصابته بالحمى النزفية"، مبيناً أنه "تمت إحالته، اليوم، إلى مستشفى الشفاء التخصصي في الموصل لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة".

وأشار إلى أن "هذه الحالة تعد الثالثة التي تُسجل في نينوى خلال الفترة الأخيرة"، لافتاً إلى أن "الحالتين السابقتين تماثلتا للشفاء وغادرتا المستشفى بعد استكمال العلاج".

وكانت دائرة صحة نينوى قد أعلنت في وقت سابق تسجيل إصابتين بالحمى النزفية لشابين من قضاء القيارة جنوبي المحافظة، قبل أن تؤكد لاحقاً تماثلهما للشفاء وخروجهما من المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر كان قد شكف، مساء أمس الاثنين، عن تسجيل 9 وفيات و145 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي في عموم العراق، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتقال المرض.

والحمى النزفية الفيروسية تُعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل الفيروس المسبب لها عن طريق القراد أو ملامسة دم الحيوانات المصابة، خاصة أثناء الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم دون إجراءات وقاية، ويُعد مربو المواشي، والقصابين، والعاملين في المسالخ، الأكثر عرضة للإصابة، وقد تظهر أعراض المرض على الضحية بعد أسبوع من الإصابة.