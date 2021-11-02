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"فاجعة الفلافل" في ميسان.. ارتفاع حالات التسمم الى 500

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-02T19:48:46+0000
"فاجعة الفلافل" في ميسان.. ارتفاع حالات التسمم الى 500

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي، يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة لحادثة التسمم المريعة في مطعم "الفلافل" بمحافظة ميسان جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حالات التسمم ارتفعت الى 500 حالة".

وكان اعلام دائرة صحة ميسان قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "390 شخصاً تعرضوا للتسمم، وتوفي شخص واحد"، مضيفا أن "بقية الحالات تماثلت للشفاء عدا ١٣ حالة مازالت تتلقى العلاج في المستشفى".

وتسبب مطعم شعبي مختص ببيع أكلة "الفلافل" وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، السبت، بمئات حالات التسمم.

وبحسب مصدر أمني، فأن أبرز المناطق التي سجلت حالات التسمم هي مركز المدينة، وقضاء الميمونة، فيما كانت المناطق المتبقية بحالات متفرقة.  وبين المصدر، أن هذا المطعم غير مجاز صحيا، حيث اقدمت السلطات الأمنية والصحية على إغلاقه وفتح تحقيق بحق صاحبه.

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