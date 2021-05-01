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صحة ميسان تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين لتلقي لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-01T12:29:04+0000
صحة ميسان تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين لتلقي لقاح كورونا

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة ميسان، يوم السبت، عن حصول إقبال كثيف على مراكز اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع مناطق المحافظة.

وذكر الناطق باسم الدائرة، محمد الكناني لوكالة شفق نيوز، أن دائرته تلقت "هجمة مرتدة سريعة وغير متوقعة من قبل المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاحات الثلاثة التي تقي من الإصابة بفيروس كورونا".

ولفت إلى أن "هذا الأمر حصل بعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على اللقاح".

وبين أن دائرته كانت في الأيام الماضية "تستقبل أفرادا معدودين جدا لغرض تلقي اللقاح والدوام صباحي فقط، ولكن منذ يوم أمس وحتى الآن بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح أكثر من 600 مواطن، فضلا عن أن الدوام تحول من صباحي فقط الى صباحي ومسائي والكوادر الصحية لا تزال تستقبل طوابير المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاحات".

وبشأن تسجيل إصابات بكورونا بين المواطنين الذين تلقوا لقاح فايزر، أكد الكناني، ان دائرته لم تسجل أي إصابة حتى الآن، وأن ما يشاع عبارة عن معلومات غير دقيقة.

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