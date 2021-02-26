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صحة ميسان تخشى من فقدان السيطرة على وباء كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-26T09:20:34+0000
صحة ميسان تخشى من فقدان السيطرة على وباء كورونا

شفق نيوز/ شدد مدير صحة ميسان علي العلاق، يوم الجمعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، محذرا في الوقت نفسه بأن المحافظة قد تفقد السيطرة على الوباء.

وقال العلاق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما حدث ويحدث الآن في المحافظات المجاورة من زيادة مخيفة بإعداد الاصابات وارتفاع الحالات الحرجة الراقدة في المستشفيات يتطلب ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وحذر من انتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه في الايام المقبلة ما لم يلتزم المواطنون، رغم كل الاستعدادات للموجة الثانية من الوباء التي بدأتها دائرة صحة ميسان منذ وقت مبكر لتهيئة مؤسساتها الصحية لاستقبال وفحص ومعالجة المصابين وملامسيهم.

ودعا العلاق القوات الامنية الى اتخاذ جميع الاجراءات الصارمة لتطبيق حظر التجوال والحفاظ على سلامة المواطنين.

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