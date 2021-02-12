صحة ميسان تحذر من أيام وبائية قاسية

شفق نيوز/ حذر مدير عام دائرة صحة ميسان، الدكتور علي العلاق، يوم الجمعة، من أن المحافظة مقبلة على أيام وبائية قاسية بسبب تهاون المواطنين بالاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.

وقال العلاق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هناك تداعيات خطيرة جراء عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية على الرغم عودة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في عموم العراق.

وأشار إلى أن هناك شبه انعدام لارتداء الكمامة كما أن التجمعات والمناسبات الاجتماعية تجري باستمرار وبدون أدنى اكتراث للشروط الصحية التي باتت معلومة لدى الجميع.

ونبه العلاق إلى أن المحافظة مقبلة على أيام وبائية ستكون قاسية بسبب التهاون وعدم الالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن دائرته تسجل ارتفاعاً مستمراً في عدد الاصابات.

وأكد على أنه يجب ان تكون هنالك وقفة من الجميع وبالاخص ارباب العوائل وضرورة التأكيد على ارتداء الكمامة وتقليل الخروج الا عند الضرورة والتزام بالتباعد لمسافة متر ونصف المتر عن اي شخص آخر، مؤكداً في الوقت نفسه عدم تسجيل أي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا في المحافظة.