صحة كركوك.. فساد وتلاعب في عقود أجهزة طبية بنصف مليار دينار

شفق نيوز/ نفذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ وتلاعبٍ في عقود تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ أبرمتها دائرة صحَّة كركوك بكلفة بلغت نحو نصف مليار دينار.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد، بمعرض حديثه عن العمليَّات التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك التي انتقلت إلى حسابات دائرة الصحَّة؛ لإجراء التحرّي والتدقيق، أفاد برصد شبهات فسادٍ في عقدي تجهيز (10) أجهزةٍ خاصَّةٍ بالعمليَّات الجراحيَّة والناظوريَّة أبرمتها دائرة الصحَّة مع أحد مكاتب الأدوية بمبلغ (287,500,000) مئتين وسبعة وثمانين مليون دينارٍ، مُبيّـناً أنَّ الموادَّ المُجهَّزة كانت ذات نوعيةٍ رديئةٍ ومن مناشئ غير معروفةٍ، فضلاً عن أنَّ بعض أجزائها سريعة الاستهلاك وغير متوفرةٍ في الأسواق المحليَّة إلا عن طريق المكتب المُجهِّز حصراً.

وأوضح المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ الملاكات كشفت شبهات فسادٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ (63,000,000) ثلاثةٍ وستين مليون دينار، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة التجهيز تمَّت خلافاً للضوابط المعمول بها في الدائرة ودون وجود خطة توزيعٍ للجهاز من قبل قسم الأمور الفنيَّة في الدائرة، كما تمَّ رصد شبهات فسادٍ في عقد تجهيز "أجهزة الكيمياء" الذي أبرمته الدائرة بمبلغ (88،000،000) ثمانية وثمانين مليون دينارٍ، مُنبّهاً إلى أنَّ لجنة المُشتريات قام بالشراء من أحد المكاتب؛ بالرغم من رأي اللجنة الاستشاريَّة في الدائرة الذي وجَّه بالشراء من شركةٍ أخرى.

على صعيدٍ مُتَّصلٍ، لاحظت ملاكات المكتب وجود تلاعبٍ في مُشتريات قطاع الحويجة الأول، إذ تمَّ التلاعب في وصل تجهيز إحدى الموادّ الصادر عن شركة لتجارة الأجهزة والمُستلزمات الطبيَّة والمُختبريَّة، وتمَّت زيادة الكميَّة المذكورة في الوصل من (7900) قطعة إلى (79,000) قطعة؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر في المال العام.

وتابع إنَّه تمَّ تحرير محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.