صحة كركوك تؤشر عزوفاً عن أخذ لقاح كورونا وتتخذ 11 إجراء جديداً

شفق نيوز/ أشّرت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الجمعة، عزوفاً من المواطنين عن أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، معلنة اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الزيادة الكبيرة بالإصابات.

وقال مدير عام دائرة صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تصاعد اعداد الاصابات و عزوف المواطنين عن اخذ اللقاح وبغية الحفاظ على ارواح المواطنين بسبب القفزة الكبيرة في اعداد الاصابات وعدم اتاحة المجال للأصوات الشاذة للنيل من الخطة الوطنية للتلقيح وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة والبيئة فقد قررنا جمله اجراءات منها نشر الفرق الصحية في الاسواق وكذلك السيطرات الداخلية والخارجية وفرض الغرامات على كل المخالفين (( المولات ، المحلات ، المطاعم ، السيارات )) اعتبارا من الغد".

وأضاف "سيتم غلق اي مول او محل او مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح"، داعيا مكاتب الخطوط الجوية إلى "عدم قطع اي تذكرة سفر لاي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح".

وتابع بوشناق "سنقوم بغلق كافة المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لايحمل بطاقة التلقيح"، مشيرا إلى "اتخاذ اجراءات قانونية واحالة الى المحاكم لاي تجمع او مجلس عزاء ولكل من يروج لتجمع على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد على "استمرار حملات التوعية والدعوة للتلقيح حفاظاً على سلامة المواطنين من الارتفاع المخيف في الاعداد الاصابات الشديدة"، موضحا "في حال استمر التهاون في الإجراءات الوقائية فأننا سنفرض غرامات مالية على المخالفين دون استثناء".

وشدد على "ارتداء الكمامات و فرض غرامات فورية على كل من لا يرتديها"، مضيفا أنه "سيتم مداولة خطة شهر رمضان قريباً و الاعلان عنها بعد صدروها من خلية الازمة".

وتابع مدير صحة كركوك، أن "اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يعطى للحوامل و من هم دون السن الـ 18"، مبينا ان "جرعة واحدة من اللقاح لا تغني عن مسحة pcr الخاص بالمسافرين".