صحة كركوك توضح سبب فرض رسوم مالية على زائري المرضى في المستشفيات

شفق نيوز/ أوضحت دائرة صحة كركوك، يوم الأربعاء، سبب استيفاء مبالغ مالية من المواطنين عند زيارة مريض لهم في المستشفيات الحكومية في المحافظة.

وقال مسؤول إعلام الدائرة سامان يابه، لوكالة شفق نيوز، إن "صحة محافظة كركوك تنفذ توجيهات وزارة الصحة الاتحادية التي قررت فرض رسماً مالياً مقداره خمسة آلاف دينار عن كل شخص يزور مريضاً له في إحدى المستشفيات الحكومية".

وأكد أن "هذه الأموال تذهب إلى خزينة الدولة ودائرة صحة كركوك عممت هذا التوجيه على المستشفيات الحكومية وتمت المباشرة بتطبيقها يوم أمس الثلاثاء".