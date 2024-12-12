صحة كركوك تنفي وجود متحور لفيروس كورونا في المحافظة (وثيقة)

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، وجود متحور لفيروس كورونا في المحافظة بحسب ما أعلنت مديرية التربية عن ذلك، مؤكدة أن جميع الإصابات التي تم تسجيلها هي بالإنفلونزا التقليدية المعتادة في فصل الشتاء.

وكانت مديرية تربية كركوك قد ذكرت في كتاب رسمي موجه إلى إدارات المدارس في المحافظة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه نظراً لوجود إصابات في بعض مدارس المحافظة يشتبه أنه متحور فيروس كورونا فعلى إدارة المدرسة التي توجد فيها إصابة الاتصال بمديرية الدفاع المدني على الرقم المجاني 115 لتعفير المدرسة وإبلاغ شعبة الصحة والسلامة المهنية في ديوان المديرية بكتاب رسمي من قبل المدرسة التي تم تعفريها لغرض رفع موقف إلى الوزارة.

وهو ما نفاه مدير عام صحة كركوك ارجان محمد رشيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، مبيناً أن "الكتاب الصادر من تربية كركوك حول وجود اشتباه بوجود متحور كورونا غير دقيق لأن صحة المحافظة لم تسجل رسمياً أية إصابات لمتحور كورونا وهذا الأمر لا يمكن لنا معرفته إلا من خلال مختبرات وزارة الصحة".

وأضاف "أجريت اتصالات مع وزارة الصحة وأعلمتها بنص الكتاب الصادر من قبل تربية المحافظة وأن الصحة لم يتم استشارتها في موضوع وجود إصابات بالمتحور".

وأشار رشيد إلى أن "هناك إصابات بالإنفلونزا التقليدية والتي تصيب أي إنسان ولم تسجل لدينا أية إصابات بفيروس كورونا ومثل ما معروف فإن الفيروسات تتحول وتنشط في هذه الفترة لبرودة الأجواء ومن ثم الإصابة بالإنفلونزا الموسمية أمر طبيعي ولا يدعو للقلق".

وشدد على أن "الجهة المعنية في تحديد وجو أي فيروس هي دائرة صحة كركوك ونحن نبين أن لا وجود لاي متحور بكروونا في كركوك".