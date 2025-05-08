صحة كركوك تنفي إصابة طفل بالحمى النزفية

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الخميس، تسجيل أي إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية لطفل يبلغ من العمر 11، مؤكدة أن معدل الإصابات الحالي في المحافظة هو صفر.

وقال مدير عام صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن إصابة طفل بالحمى النزفية غير دقيق، ولم تسجل الدائرة أية إصابة مؤكدة بهذا المرض مؤخرًا".

وأضاف رشيد أن "عدد الوفيات المسجلة في المحافظة بلغ أربع حالات خلال الفترات الماضية، بينهم موظف وموظفة في دائرة صحة كركوك"، مشيرًا إلى "عدم تسجيل وفيات جديدة حتى الآن".

وأوضح أن "الإجراءات الصحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الذبح العشوائي، ومراقبة القصّابين والمجازر، أسهمت بشكل كبير في الحد من تفشي المرض داخل المحافظة".

وعلى مستوى العراق، أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، عن تسجيل أكثر من 160 إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية منذ بداية 2025، منها 40 حالة وفاة، غالبيتها في محافظات الجنوب مثل ذي قار، ميسان، والبصرة.

وتُعزى أسباب انتشار المرض إلى ملامسة دماء أو إفرازات حيوانات مصابة، خصوصًا خلال عمليات الذبح غير النظامية.

ودعت صحة كركوك المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وعدم الانجرار خلف الشائعات، والتعاون مع الفرق الصحية، مؤكدة أهمية الذبح داخل المجازر الرسمية وتجنّب التعامل مع مصادر لحوم غير خاضعة للرقابة البيطرية.