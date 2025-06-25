صحة كركوك تنفي إصابات أطباء الأسنان بالإيدز وتلوّح بمقاضاة مروّجي الشائعات

شفق نيوز - كركوك

نفت دائرة صحة كركوك، يوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل إصابات بمرض الإيدز بين عدد من أطباء الأسنان في المحافظة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني تجاه مروّجي هذه الشائعات.

وقال مسؤول إعلام الدائرة، سامان يأبه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداوله عن إصابة سبعة من أطباء الأسنان بفيروس نقص المناعة (الإيدز) عارٍ عن الصحة تماماً، والهدف من هذه الشائعات هو إثارة الهلع بين المواطنين وضرب الثقة بالمؤسسات الصحية".

وأضاف أن "دائرة صحة كركوك تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يروّج لهذه الأكاذيب، وستلجأ إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة من يقف وراء هذه الادعاءات التي تمس الأمن الصحي للمجتمع".

ودعت الدائرة المواطنين إلى "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الأخبار المفبركة وغير الموثوقة"، مؤكدة أن "الواقع الصحي في المحافظة مستقر وتحت المتابعة المستمرة".